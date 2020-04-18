Luiz Alberto Lazio’da kalıyor
Lazio'da Luiz Alberto takımda kalıyor... Mavi-beyazlı ekip, İspanyol futbolcunun 2022 yılında bitecek sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladı.
Lazio'nun 2016-17 sezonunda kadrosuna kattığı Alberto, gösterdiği performansla takımın kilit isimlerinden birisi haline gelmişti. İtalya'da şampiyonluk yarışı veren ve lider Juventus'un sadece 1 puan gerisinde olan Lazio'da, Alberto 25 maçta 4 gol atıp, 12 asist yapma başarısı gösterdi. Di Marzio'nun haberine göre taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği, yakın zamanda da anlaşmanın gerçekleşmesinin beklenildiği ifadeleri yer aldı.
İspanyol futbolcu da verdiği bir röportajda, kariyerine Lazio'da devam etmek istediğini belirtmişti.
- 18.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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