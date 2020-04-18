Luiz Alberto Lazio’da kalıyor - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
18 Nisan 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Luiz Alberto Lazio’da kalıyor

Lazio’da kalıyor

Luiz Alberto Lazio’da kalıyor

Lazio'da takımda kalıyor... Mavi-beyazlı ekip, futbolcunun 2022 yılında bitecek sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladı.

Lazio'nun 2016-17 sezonunda kadrosuna kattığı Alberto, gösterdiği performansla takımın kilit isimlerinden birisi haline gelmişti. 'da şampiyonluk yarışı veren ve lider 'un sadece 1 puan gerisinde olan Lazio'da, Alberto 25 maçta 4 gol atıp, 12 asist yapma başarısı gösterdi. Di Marzio'nun haberine göre taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği, yakın zamanda da anlaşmanın gerçekleşmesinin beklenildiği ifadeleri yer aldı.
futbolcu da verdiği bir röportajda, kariyerine Lazio'da devam etmek istediğini belirtmişti.

  1. 18.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Luiz Alberto Lazio’da kalıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA