Lider Inter Napoli deplasmanında zorlanmadı
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında Inter, Napoli'yi 3-1 yendi. Haftaya, Juventus'un averajla önünde lider başlayan Inter, Napoli'ye konuk oldu.
Inter, Lukaku'nun 14 ve 33, Lautaro Martinez'in 62. dakikadaki golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Napoli'nin golü ise 39. dakikada Milik'ten geldi. Puanını 45'e yükselten Milano ekibi, zirvedeki yerini korudu.
- 07.01.2020
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bca çok iyi adam tam pırpır sahada ayak basmadık yer bırakmıyor ve sürratli
Lider Inter Napoli deplasmanında zorlanmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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