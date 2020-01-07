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07 Ocak 2020, Salı
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Lider Inter deplasmanında zorlanmadı

Lider Inter Napoli deplasmanında zorlanmadı

'nin (Serie A) 18. haftasında Inter, 'yi 3-1 yendi. Haftaya, 'un averajla önünde lider başlayan Inter, Napoli'ye konuk oldu.

Inter, Lukaku'nun 14 ve 33, Lautaro Martinez'in 62. dakikadaki golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı. 'nin golü ise 39. dakikada Milik'ten geldi. Puanını 45'e yükselten Milano ekibi, zirvedeki yerini korudu.

  1. 07.01.2020
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