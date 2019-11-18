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18 Kasım 2019, Pazartesi
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Merih’e 30 milyon

Merih’e 30 milyon

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, için 30 milyon euro teklif etti. 'un Milli futbolcu yerine Rugani'yi önermesi üzerine kırmızı-siyahlı ekipten "Sadece Merih'i istiyoruz" cevabı geldi.

La Gazzetta Dello Sport'a göre; Milan, için 'a 30 milyon euro teklif etti. Juventus'un Merih yerine Rugani'yi önerdiği ancak Milan'ın "Sadece Merih'i istiyoruz" cevabını verdiği kaydedildi. Juventus'un 40 istediği, pazarlıkların sert geçeceği belirtildi.

  1. 18.11.2019
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