Merih’e 30 milyon
İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Merih Demiral için 30 milyon euro teklif etti. Juventus'un Milli futbolcu yerine Rugani'yi önermesi üzerine kırmızı-siyahlı ekipten "Sadece Merih'i istiyoruz" cevabı geldi.
La Gazzetta Dello Sport'a göre; Milan, Merih Demiral için Juventus'a 30 milyon euro teklif etti. Juventus'un Merih yerine Rugani'yi önerdiği ancak Milan'ın "Sadece Merih'i istiyoruz" cevabını verdiği kaydedildi. Juventus'un 40 istediği, pazarlıkların sert geçeceği belirtildi.
- 18.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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