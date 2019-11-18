Merih’e 30 milyon

La Gazzetta Dello Sport'a göre; Milan, Merih Demiral için Juventus'a 30 milyon euro teklif etti. Juventus'un Merih yerine Rugani'yi önerdiği ancak Milan'ın "Sadece Merih'i istiyoruz" cevabını verdiği kaydedildi. Juventus'un 40 istediği, pazarlıkların sert geçeceği belirtildi.