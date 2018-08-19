Buffon hem Thuram hem de oğlu ile oynadı!
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Ağustos 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Buffon hem Thuram hem de oğlu ile oynadı!

    Buffon hem Thuram hem de oğlu ile oynadı!

    , eski takım arkadaşı 'ın oğlu ile karşı karşıya oynadı.

    'in 40 yaşındaki futbol efsanesi , Parma'dan takım arkadaşı 'ın oğlu Thuram Jr. ile PSG-Guingamp maçında karşı karşıya oynadı.

    Gigi Buffon, 1997 yılında Parma'da beraber oynadığı Fransız efsane futbolcu 'ın oğlu ile Fransa Ligue 1 PSG-Guingamp maçında karşılıklı ter döktü. Thuram ailesi, 40 yaşındaki yaşayan efsanenin aynı sahada top koşturduğu üçüncü baba-oğul oldu.

    WEAH VE CHIESA AİLESİ İLE DE OYNAMIŞTI!

    Efsane kaleci, Parma'dan takım Enrico Chiesa'nın oğlu Federico ile de bir -Fiorentina maçında karşılık olarak oynamıştı.

    Buffon, PSG'den takım arkadaşı Timothy Weah'ın babası George Weah ile de ve Milan formaları altında karşılık ter dökmüştü.

    Buffon'un aynı sahada ter döktüğü baba oğullar, yaşayan efsanenin eşsiz ve başarılı dolu kariyerini bir kez daha ön plana çıkartıyor.

    1. 19.8.2018 11:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Buffon hem Thuram hem de oğlu ile oynadı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN