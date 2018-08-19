Buffon hem Thuram hem de oğlu ile oynadı!

Paris Saint Germain'in 40 yaşındaki futbol efsanesi Gianluigi Buffon, Parma'dan takım arkadaşı Lilian Thuram'ın oğlu Thuram Jr. ile PSG-Guingamp maçında karşı karşıya oynadı.

Gigi Buffon, 1997 yılında Parma'da beraber oynadığı Fransız efsane futbolcu Lilian Thuram'ın oğlu ile Fransa Ligue 1 PSG-Guingamp maçında karşılıklı ter döktü. Thuram ailesi, 40 yaşındaki yaşayan efsanenin aynı sahada top koşturduğu üçüncü baba-oğul oldu.

WEAH VE CHIESA AİLESİ İLE DE OYNAMIŞTI!

Efsane kaleci, Parma'dan takım Enrico Chiesa'nın oğlu Federico ile de bir Juventus-Fiorentina maçında karşılık olarak oynamıştı.

Buffon, PSG'den takım arkadaşı Timothy Weah'ın babası George Weah ile de Juventus ve Milan formaları altında karşılık ter dökmüştü.

Buffon'un aynı sahada ter döktüğü baba oğullar, yaşayan efsanenin eşsiz ve başarılı dolu kariyerini bir kez daha ön plana çıkartıyor.