Osman Zeki Korkmaz'dan dikkat çeken Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri!

stanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin şampiyonluğu son maça kadar sürdürmesinin güzel olduğunu ancak Türk futbolunun kendi modelini oluşturmasının ihtiyaç olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında İstanbulspor, konuk olduğu Fenerbahçe'ye 6-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "1 hafta boyunca şampiyonluğu kovalayan takımlarda sessizlik vardı. Gerginlik vardı. Sahaya çıkan takımlar nasıl tepki verecek diye. Kendimizi bu sürecin dışında tutmaya çalıştık. Maça gelirken son haftalarda oluşturduğumuz ideal kadro içerisinde bu maçta 5 kişi yoktu. Taktik antrenmanda Florian Loshaj hastalandı. Ülkemizde her şey çok çabuk spekülasyon haline getirtiliyor. Bu maçta da hedefimiz sahayı çirkinleştirmeden oyunun süresini yemeden üretmek için geldik. Kazandığımız toplarla sonucu sonlandırmaya çalıştık orada biraz zayıf kaldık. 99 puan alan takım şampiyon olamadı. İki takımı da tebrik etmek istiyorum. 102 puan alan Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. 99 puan alan takım eleştiri oklarını üzerine alacak ama üst düzey performans gösterdiler. Şampiyonluğa oynayan takımın sayısı artmak zorunda. Bütçesi olan takımların dışında diğer takımlar için bu durum bahane değil. İki takımın şampiyonluk yarışında olması güzel bir şey değil. Güzel olan şampiyonluğun son haftaya kadar sürmesi. Türk futbolunda ihtiyacımız olan şey kendi modelimizi oluşturmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ SEZON İÇİN MESAJ VERDİK"

Önümüzdeki sezon Trendyol 1. Lig'de oynayacak olan İstanbulspor'un anlayışı ile ilgili bilgiler veren Korkmaz, "Aldığımız futbolcuların kazanacakları rakamlar birbirine denk oluyor. Burada o dengeyi bozmuyoruz. Burada oynayan futbolcular eşit para kazanır. Biz bunu yaparak, belli sayıda oyuncuları parlatarak, var olma mücadelesi veren kulübüz. İlk geldiğimde hiç transfer yapmadan şampiyon olan teknik adamdım. Kendi adıma başarı, kulüp adına önemli vizyondu. Seneye de bunun için uğraşacağız. Bugün U-19'dan oynattığımız 5 futbolcuyla önümüzdeki sezon için mesaj verdik. Bugün o farkı gördük, seneye yeniden gelmek için. 28 Haziran'dan itibaren kendi kulüp kültürümüzü koruyarak denk bütçeyle, değer üreterek geri gelmek için uğraşacağız" diye konuştu.