Haberler İstanbulspor İstanbulspor Trabzonspor'u konuk edecek

İstanbulspor Trabzonspor'u konuk edecek

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Salı günü İstanbulspor sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. İşte detaylar...

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 12:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İstanbulspor Trabzonspor'u konuk edecek

İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralı Salı günü Trabzonspor'u ağırlayacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Ligde çıktığı 15 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 yenilgiyle 8 puan toplayan İstanbulspor, puan cetvelinde son sırada yer alıyor. Sarı-siyahlı ekip, 15 maçta 11 gol kaydederken, kalesinde ise 27 gol gördü.

Teknik direktörlük görevine Hakan Yakın'ın gelmesinin ardından ilk maçında MKE Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla geçen İstanbulspor, bu maçın ardından çıktığı 7 karşılaşmada 6 mağlubiyet ve 1 galibiyet elde etti.

Son 2 haftada VavaCars Fatih Karagümrük'e deplasmanda 3-0, Corendon Alanyaspor'a da sahasında 1-0 mağlup olan sarı-siyahlı takım, bu karşılaşmalarda gol atamadı.

İstanbulspor'da Eduart Rroca, Demeaco Duhaney ve Muammer Sarıkaya sarı kart sınırında olan isimler. Bu futbolcular, Trabzonspor karşısında kart görmeleri durumunda, Sivasspor ile deplasmanda oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İstanbulspor ile Trabzonspor'un bugüne kadar Süper Lig'de oynadığı 22 maçta, bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor.

İstanbulspor rakibine karşı 6 galibiyet alırken, 7 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor ise 9 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. İstanbulspor'un kaydettiği 22 gole karşılık Trabzonspor 33 gol attı.

İstanbulspor, 29 Nisan 2000'de 5-1 kazanarak rakibi karşısındaki en farklı galibiyete imza atmıştı. Trabzonspor ise 28 Mayıs 2005'te 5-0'la İstanbulspor karşısındaki en farklı galibiyetini almıştı.

DİĞER
Gerçek ortaya çıktı! Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i ve Apo'su gerçek hayatta da aşk mı yaşıyor? Müjde Uzman’dan beklenen açıklama!
Asgari ücrete yıllık formül! Milyonların gözü ikinci toplantıda: Zam oranı ne kadar olacak?
F.Bahçe'nin kapısından dönmüştü! Kabusu yaşadı
G.Saray'ın yeni 10 numarası Belçika'dan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman?
İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman?
AÖL GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI 2023 | AÖL sınav yeri öğrenme - Giriş belgesi nasıl alınır?
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (18 Aralık Pazartesi)
ATV CANLI İZLE 2023 | atv canlı yayın izle bugün - Atv frekans bilgileri
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Madrid'de yıldız isim sezonu kapattı! Real Madrid'de yıldız isim sezonu kapattı! 11:40
Tuzlaspor - Sakaryaspor maçı ne zaman? Tuzlaspor - Sakaryaspor maçı ne zaman? 11:29
Formayı unuttu! Geleceği belirsiz Formayı unuttu! Geleceği belirsiz 11:28
F.Bahçe Krunic'e kavuşuyor! İmza tarihi... F.Bahçe Krunic'e kavuşuyor! İmza tarihi... 11:02
"Oyuncular şok halindeydiler!" "Oyuncular şok halindeydiler!" 10:51
İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman? İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman? 10:41
Daha Eski
Sivasspor Başakşehir maçına hazır! Sivasspor Başakşehir maçına hazır! 10:40
Fırtına'da İstanbulspor maçı öncesi 4 eksik! Fırtına'da İstanbulspor maçı öncesi 4 eksik! 10:40
Alperen'in sayıları galibiyete yetmedi! Alperen'in sayıları galibiyete yetmedi! 10:35
Başakşehir - Sivasspor maçı ne zaman? Başakşehir - Sivasspor maçı ne zaman? 10:35
5 isme şartlı geri dönüş! 5 isme şartlı geri dönüş! 10:29
G.Saray efsanesinden flaş sözler! "Benimle 6 ay çalışsın..." G.Saray efsanesinden flaş sözler! "Benimle 6 ay çalışsın..." 10:21