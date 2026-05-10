Ziraat Türkiye Kupası
CANLI | Real Oviedo - Getafe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga’da kritik viraj! Kümede kalma savaşı veren Real Oviedo, sahasında üst sıraları zorlayan Getafe’yi ağırlıyor. "Real Oviedo - Getafe maçı saat kaçta?" ve "Getafe maçı hangi kanalda?" soruları futbolseverlerin gündeminde. Getafe’nin Avrupa hayalleri ile Oviedo’nun ligde kalma umutlarının çarpışacağı bu zorlu mücadelenin tüm detayları, yayın bilgileri ve takımlardaki son durum haberimizde...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2026 08:43
Real Oviedo - Getafe maçı canlı anlatım linki...

İspanya La Liga'nın 36. haftasında nefesler Real Oviedo - Getafe maçı için tutuldu. 10 Mayıs Pazar günü saat 19:30'da başlayacak mücadele, hem düşme hattını hem de Avrupa yarışını doğrudan etkiliyor. 44 puanla üst sıraları zorlayan Getafe ile 28 puanla ligde kalma savaşı veren Real Oviedo arasındaki bu dev randevu, S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak. İşte Real Oviedo - Getafe maçına dair son dakika gelişmeleri, muhtemel 11'ler ve canlı izleme linki...

REAL OVIEDO - GETAFE MAÇI NE ZAMAN?

Estadio Carlos Tartiere Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 10 Mayıs 2026 Pazar günü (bugün) oynanacak.

REAL OVIEDO - GETAFE MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 19:30'da başlayacak.

REAL OVIEDO - GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik mücadele S Sport ve S Sport Plus kanallarında canlı yayınlanacak.

PUAN DURUMU VE KRİTİK ANALİZ

Getafe (8. Sıra - 44 Puan): Sezonun sürpriz ekiplerinden olan Getafe, topladığı 44 puanla 8. sırada bulunuyor. Avrupa kupalarına katılım sınırına oldukça yakın olan konuk ekip, bu deplasmandan 3 puanla dönerek iddiasını son haftalara taşımak istiyor.

Real Oviedo (20. Sıra - 28 Puan): Ligin dibine demir atan Real Oviedo için artık her maç bir final niteliğinde. 28 puanla 20. sırada yer alan ev sahibi ekip, taraftarı önünde kazanarak mucizevi bir geri dönüşün fitilini ateşlemeyi hedefliyor.

REAL OVIEDO - GETAFE MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

