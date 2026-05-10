Haberler İspanya La Liga CANLI | Barcelona - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI | Barcelona - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Dünyanın en büyük derbisi El Clasico heyecanı başlıyor! Lider Barcelona, en yakın takipçisi Real Madrid’i sahasında konuk ediyor. "Barcelona - Real Madrid maçı saat kaçta?" ve "Real Madrid maçı hangi kanalda?" soruları futbolseverlerin bir numaralı gündemi. Şampiyonluk yolunda kritik bir viraj olan bu dev mücadelenin yayın bilgileri, takımlardaki son durum ve canlı izleme detayları haberimizde...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2026 08:43
Barcelona - Real Madrid maçı canlı anlatım için tıklayınız...

İspanya La Liga'da yılın en kritik randevusu geldi çattı! 88 puanla liderlik koltuğunda oturan ve 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Barcelona, 77 puanlı Real Madrid'i ağırlıyor. Futbolseverlerin "Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman?" araştırmaları hız kazanırken, milyonlarca göz pazar akşamı saat 22:00'de başlayacak olan bu dev mücadeleye çevrildi. S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak El Clasico'da Lewandowski ve Vinicius Junior gibi yıldızların performansı merakla bekleniyor. İşte Barcelona - Real Madrid maçı canlı yayın linki ve muhtemel 11'ler...

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Camp Nou (veya Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu) ev sahipliğinde oynanacak karşılaşma 10 Mayıs 2026 Pazar günü (bugün) oynanacak.

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Barcelona - Real Madrid mücadelesi saat 22:00'de başlayacak.

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Dev mücadele S Sport ve S Sport Plus kanallarında canlı yayınlanacak.

PUAN DURUMU VE KRİTİK ANALİZ

Barcelona (1. Sıra - 88 Puan): Katalan ekibi bu sezon fırtına gibi esiyor. Ligin zirvesinde 88 puanla yer alan Barcelona, son 5 maçından da galibiyetle ayrılarak müthiş bir form yakaladı. Kendi evinde kazanarak şampiyonluk turunu atmaya hazırlanıyorlar.

Real Madrid (2. Sıra - 77 Puan): Eflatun-beyazlılar, 77 puanla ezeli rakibinin 11 puan gerisinde bulunuyor. Puan farkı her ne kadar fazla olsa da Real Madrid, El Clasico prestijini korumak ve şampiyonluk umudunu matematiksel olarak sürdürmek için sahada her şeyini verecek.

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ

