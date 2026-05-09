Sevilla-Espanyol maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa kupalarının gediklisi Sevilla için bu sezon tam bir dayanıklılık testine dönüştü. Ligi 17. sırada, düşme hattıyla burun buruna sürdüren Endülüs ekibi, kendi evi Ramón Sánchez Pizjuan'ın o meşhur atmosferine sığınıyor. Son haftalarda alınan istikrarsız sonuçlar taraftarı endişelendirse de, kadro kalitesi bu zorlu durumdan çıkmaya yetecek düzeyde. Konuk ekip tarafında ise nispeten daha rahat ama hala temkinli bir hava hakim. 39 puanla 13. basamakta yer alan Katalan temsilcisi, Sevilla deplasmanından mağlup ayrılması durumunda son 3 haftaya büyük bir baskı altında girebilir. İşte Sevilla-Espanyol maçının detayları!

Sevilla-Espanyol MAÇI NE ZAMAN?

İspanya La Liga'nın 35. hafta karşılaşması kapsamındaki Sevilla-Espanyol maçı 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Sevilla-Espanyol MAÇI SAAT KAÇTA?

Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nun ev sahipliğindeki kritik mücadele Türkiye saati ile 17.15'te başlayacak.

Sevilla-Espanyol MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan tablosunda dengeleri değiştirebilecek nitelikteki karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.