CANLI | Real Sociedad-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

San Sebastian'da taktiksel bir savaş futbolseverleri bekliyor. Ev sahibi Real Sociedad, bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizse de kendi sahasında her zaman dişli bir rakip olduğunu kanıtladı. Sociedad için bu maç, matematiksel olarak hala mümkün olan Avrupa kupaları iddiasını taze tutmak adına "tamam mı devam mı" niteliği taşıyor. Konuk ekip tarafında ise hedef net: Şampiyonlar Ligi. Manuel Pellegrini yönetiminde istikrarlı bir sezon geçiren Sevilla temsilcisi, 53 puanla 5. sırada pusuda bekliyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç büyük bir çekişmeye sahne olmuştu; bu akşam da benzer bir fiziksel mücadelenin yaşanması bekleniyor. İşte Real Sociedad-Real Betis maçının detayları!

Real Sociedad-Real Betis MAÇI NE ZAMAN?

İspanya La Liga'nın 35. hafta karşılaşması kapsamındaki Real Sociedad-Real Betis maçı 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Real Sociedad-Real Betis MAÇI SAAT KAÇTA?

Reale Arena'nın ev sahipliğindeki kritik mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Real Sociedad-Real Betis MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan tablosunda dengeleri değiştirebilecek nitelikteki karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.