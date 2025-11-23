CANLI SKOR ANA SAYFA
Elche-Real Madrid maçı canlı izle! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Elche-Real Madrid maçı canlı izle! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 13. haftasında Elche ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Xabi Alonso yönetiminde ligde zirvede yer alan Madrid ekibi, milli ara sonrası kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Heyecan dolu karşılaşmada Arda Güler'in ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Real Madrid karşısında puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapan Elche ise 15 puanla 11. sırada bulunuyor. Öte yandan futbolseverler, "Elche-Real Madrid maçı canlı izle" konusuun araştırmayı sürdürüyor. Peki, Elche-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 09:48
Elche-Real Madrid maçı canlı izle! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Elche-Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 13. haftası, nefeslerin tutulduğu önemli bir mücadeleye sahne olacak. Elche, sahasında liderliğini sürdüren Real Madrid'i konuk ederken, futbolseverler bu karşılaşmayı büyük bir heyecanla bekliyor. Xabi Alonso yönetiminde güçlü bir ivme yakalayan Madrid ekibi, milli aranın ardından sahaya çıkacağı bu maçta galibiyet serisini devam ettirerek zirvedeki konumunu korumayı hedefliyor. Karşılaşmanın dikkat çeken başlıklarından biri ise Arda Güler'in ilk 11'de yer alıp almayacağı… Ev sahibi Elche ise sahaya tamamen sürpriz peşinde çıkıyor. Peki, Elche-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ELCHE-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 13. haftasında oynanacak Elche-Real Madrid maçı 23 Kasım Pazar günü saat 23.00'te başlayacak.

ELCHE-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Manuel Martinez Valero Stadyumu'nda oynanacak Elche-Real Madrid maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ELCHE-REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Elche: Dituro, Nunez, Affengruber, Chust, Pedrosa, Aguado, Febas, Mendoza, Josan, Mir, Rodriguez

Real Madrid: Courtois, Arnold, Militao, Huijsen, Carreras, Camavinga, Arda Güler, Bellingham, Rodrygo, Vinicius, Mbappe

