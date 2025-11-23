Elche-Real Madrid maçı canlı izle! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Elche-Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 13. haftası, nefeslerin tutulduğu önemli bir mücadeleye sahne olacak. Elche, sahasında liderliğini sürdüren Real Madrid'i konuk ederken, futbolseverler bu karşılaşmayı büyük bir heyecanla bekliyor. Xabi Alonso yönetiminde güçlü bir ivme yakalayan Madrid ekibi, milli aranın ardından sahaya çıkacağı bu maçta galibiyet serisini devam ettirerek zirvedeki konumunu korumayı hedefliyor. Karşılaşmanın dikkat çeken başlıklarından biri ise Arda Güler'in ilk 11'de yer alıp almayacağı… Ev sahibi Elche ise sahaya tamamen sürpriz peşinde çıkıyor. Peki, Elche-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ELCHE-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 13. haftasında oynanacak Elche-Real Madrid maçı 23 Kasım Pazar günü saat 23.00'te başlayacak.

ELCHE-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Manuel Martinez Valero Stadyumu'nda oynanacak Elche-Real Madrid maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ELCHE-REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Elche: Dituro, Nunez, Affengruber, Chust, Pedrosa, Aguado, Febas, Mendoza, Josan, Mir, Rodriguez

Real Madrid: Courtois, Arnold, Militao, Huijsen, Carreras, Camavinga, Arda Güler, Bellingham, Rodrygo, Vinicius, Mbappe