Ziraat Türkiye Kupası
Atletico Madrid satıldı! LaLiga devinin yeni sahibi...

Atletico Madrid satıldı! LaLiga devinin yeni sahibi...

İspanya futbolunun köklü kulüplerinden Atletico Madrid, beklenmedik bir gelişmeyle el değiştirdi. Kulübün çoğunluk hisseleri, uluslararası yatırım şirketi Apollo Sports Capital tarafından satın alındı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 17:26
Atletico Madrid satıldı! LaLiga devinin yeni sahibi...

İspanya LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid, sürpriz bir kararla el değiştirdi. Kulübün çoğunluk hisselerinin, spor yatırımlarıyla tanınan Apollo Sports Capital tarafından satın alındığı açıklandı.

Uzun süredir şirket formunda yönetilen kırmızı-beyazlı kulübün hisselerinin %65.98'lik bölümü, Atletico HoldCo adlı şirketin kontrolündeydi. Ancak yapılan anlaşmayla bu hisselerin büyük kısmı Apollo Sports Capital'e devredildi. Böylece yeni yatırım grubu, Atletico Madrid'deki en büyük pay sahibi haline geldi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, hisse devrinin 2026 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacağı belirtildi. Taraflar arasındaki anlaşmanın finansal detayları ise kamuoyuyla paylaşılmadı.

Öte yandan, yönetim kademesinde herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği duyuruldu. CEO Miguel Angel Gil ile Başkan Enrique Cerezo, görevlerini sürdürecek.

