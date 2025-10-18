CANLI SKOR ANA SAYFA
Barcelona 2-1 Girona (MAÇ SONUCU ÖZET)

Barcelona 2-1 Girona (MAÇ SONUCU ÖZET)

La Liga’nın 9. haftasında Barcelona, sahasında Girona’yı 2-1 mağlup ederek El Clasico öncesi moral buldu. Katalan ekibinde teknik direktör Hansi Flick kırmızı kart görerek Real Madrid derbisinde cezalı duruma düştü.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 19:22
Barcelona 2-1 Girona (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Barcelona, sahasında Girona'yı 2-1 mağlup etti. Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibin gollerini 13. dakikada Pedri ve 90+3. dakikada Ronald Araujo kaydetti. Konuk ekip Girona'nın tek golü ise 20. dakikada Axel Witsel'den geldi. Belçikalı oyuncunun röveşata golü tribünlerden alkış aldı.

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, karşılaşmanın 90. dakikasında hakeme itirazları nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Alman çalıştırıcı, gelecek hafta oynanacak Real Madrid derbisinde takımının başında olamayacak.

Bu sonucun ardından Barcelona puanını 22'ye yükseltirken Girona 6 puanda kaldı.

La Liga'nın 10. haftasında Barcelona, El Clasico heyecanında Santiago Bernabéu'da Real Madrid'e konuk olacak. Girona ise evinde Real Oviedo'yu ağırlayacak.

