Real Oviedo - Espanyol maçı canlı yayın bilgisi | Real Oviedo - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? LaLiga

Real Oviedo - Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya LaLiga'nın 9. haftasında Real Oviedo, Espanyol ile kozlarını paylaşacak. Bu sezon La Liga'da oynadığı sekiz maçın ikisini kazan ev sahibi, 6 maçta uğradığı yenilgiyle ligde 17. sıraya geriledi. Milli aradan önceki son maçında Levante'ye 2-0 yenildikten sonra Veljko Paunovic'i görevden alan Real Oviedo'da Luis Carrion takıma geri dönmüştü. Espanyol ise sezona sağlam bir başlangıç yaptı ve oynadığı sekiz maçtan 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 12 puan topladı. Peki Real Oviedo - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

REAL OVIEDO - ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Oviedo - Espanyol maçı 17 Ekim Cuma günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

REAL OVIEDO - ESPANYOL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Oviedo: Escandell; Vidal, Carmo, Bailly, Alhassane; Colombatto, Dendoncker; Hasan, İliç, Sandalyea; Rondon

Espanyol: Dmitroviç; El Hilali, Riedel, Cabrera, Romero; González, Lozano; Dolan, Exposito, Milla; Fernandez