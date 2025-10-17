CANLI SKOR ANA SAYFA
Real Oviedo - Espanyol maçı canlı yayın bilgisi | Real Oviedo - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? LaLiga

İspanya LaLiga'da milli aranın ardından heyecan, 9. hafta maçlarıyla devam ediyor. Real Oviedo, evinde Espanyol'u konuk edecek. İspanya'nın en üst liginde galibiyet serisine geri dönmeyi hedefleyen iki ekipten ev sahibi 6 puan ile 17. sırada yer alırken konuk takım ise 12 puan ile 9. sırada. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Real Oviedo - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 10:33
Real Oviedo - Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya LaLiga'nın 9. haftasında Real Oviedo, Espanyol ile kozlarını paylaşacak. Bu sezon La Liga'da oynadığı sekiz maçın ikisini kazan ev sahibi, 6 maçta uğradığı yenilgiyle ligde 17. sıraya geriledi. Milli aradan önceki son maçında Levante'ye 2-0 yenildikten sonra Veljko Paunovic'i görevden alan Real Oviedo'da Luis Carrion takıma geri dönmüştü. Espanyol ise sezona sağlam bir başlangıç yaptı ve oynadığı sekiz maçtan 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 12 puan topladı. Peki Real Oviedo - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

REAL OVIEDO - ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Oviedo - Espanyol maçı 17 Ekim Cuma günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

REAL OVIEDO - ESPANYOL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Oviedo: Escandell; Vidal, Carmo, Bailly, Alhassane; Colombatto, Dendoncker; Hasan, İliç, Sandalyea; Rondon

Espanyol: Dmitroviç; El Hilali, Riedel, Cabrera, Romero; González, Lozano; Dolan, Exposito, Milla; Fernandez

