Real Oviedo - Levante maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Real Oviedo - Levante maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 8. hafta maçında Real Oviedo, evinde Levante'yi ağırlayacak. La Liga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Real Oviedo - Levante maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Oviedo - Levante MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Oviedo - Levante maçı 4 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Real Oviedo - Levante MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Oviedo: Escandell; Ahijado, Calvo, Carmo, Alhassane; Reina, Dendoncker, Colombatto; Hassan, Vinas, Brekalo

Levante: Ryan; Sanchez, De la Fuente, Moreno, Toljan; Brugue, Arriaga, Vencedor, Alvarez; Romero, Eyong