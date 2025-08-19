Real Madrid-Osasuna maçı canlı izle | Real Madrid-Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

CANLI SKOR ANA SAYFA
İspanya La Liga 2025-2026 sezonu 1. hafta maçında Real Madrid ile Osasuna karşı karşıya gelecek. Xabi Alonso yönetiminde yeni sezona etkili bir giriş yapmayı hedefleyen eflatun-beyazlılar, kritik karşılaşmada 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Arda Güler'in Osasuna karşısında ilk 11'de olup olmayacağı merak edilirken, futbolseverler, "Real Madrid-Osasuna maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Real Madrid-Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 11:06
Real Madrid-Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da 2025-2026 sezonu başlıyor ve açılış haftasının en dikkat çeken mücadelelerinden biri Santiago Bernabéu'da sahne alacak. Real Madrid, güçlü rakibi Osasuna'yı ağırlayacak. Xabi Alonso yönetiminde yeni bir döneme giren eflatun-beyazlılar, sezona galibiyetle başlayarak şampiyonluk yolunda iddialı bir mesaj vermek istiyor. Taraftarların gözü ise genç yıldız Arda Güler'in sahada olup olmayacağına çevrilmiş durumda. Peki, Real Madrid-Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Detaylar haberimizde...

REAL MADRID-OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga 2025-2026 sezonu 1. haftasında oynanacak Real Madrid-Osasuna maçı 19 Ağustos Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

REAL MADRID-OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak Real Madrid-Osasuna maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Xabi Alonso'nun göreve gelmesinin ardından daha fazla süre almaya başlayan Arda Güler'in Osasuna ile oynanacak lig maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Arda Güler'in Osasuna ile oynanacak La Liga maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor.

REAL MADRID-OSASUNA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid: Courtois, Trent, Millitao, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Diaz, Vinicius, Mbappe

Osasuna: Herrera, Rosier, Catena, Boyomo, Cruz, Bretones, Garcia, Moncayola, Torro, Oroz, Budimir

