Real Madrid-Osasuna maçı canlı izle | Real Madrid-Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

İspanya La Liga'da 2025-2026 sezonu başlıyor ve açılış haftasının en dikkat çeken mücadelelerinden biri Santiago Bernabéu'da sahne alacak. Real Madrid, güçlü rakibi Osasuna'yı ağırlayacak. Xabi Alonso yönetiminde yeni bir döneme giren eflatun-beyazlılar, sezona galibiyetle başlayarak şampiyonluk yolunda iddialı bir mesaj vermek istiyor. Taraftarların gözü ise genç yıldız Arda Güler'in sahada olup olmayacağına çevrilmiş durumda. Peki, Real Madrid-Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Detaylar haberimizde...
REAL MADRID-OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İspanya La Liga 2025-2026 sezonu 1. haftasında oynanacak Real Madrid-Osasuna maçı 19 Ağustos Salı günü saat 22.00'de başlayacak.
REAL MADRID-OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA?
Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak Real Madrid-Osasuna maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Xabi Alonso'nun göreve gelmesinin ardından daha fazla süre almaya başlayan Arda Güler'in Osasuna ile oynanacak lig maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Arda Güler'in Osasuna ile oynanacak La Liga maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor.
REAL MADRID-OSASUNA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Real Madrid: Courtois, Trent, Millitao, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Diaz, Vinicius, Mbappe
Osasuna: Herrera, Rosier, Catena, Boyomo, Cruz, Bretones, Garcia, Moncayola, Torro, Oroz, Budimir