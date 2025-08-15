Girona - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Girona - Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun ilk hafta maçında Girona, evinde Rayo Vallecano'yu ağırlayacak. Municipal de Montilivi'de oynanacak karşılaşmada Alberola Rojas düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Girona - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GIRONA - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Girona - Rayo Vallecano maçı 15 Ağustos Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

GIRONA - RAYO VALLECANO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Girona: Gazzaniga; Rincon, Witsel, Reis, Blind; Herrera, Solis; Tsygankov, Lemar, Asprilla; Miovski

Rayo Vallecano: Batalla; Balliu, Felipe, Lejeune, Espino; Palazon, Ciss, Valentin, A Garcia; De Frutos, Nteka