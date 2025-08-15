Girona - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

CANLI SKOR ANA SAYFA
İspanya La Liga 2025-2026 sezonu büyük heyecanla başlıyor. İlk hafta maçında Girona ile Rayo Vallecano kozlarını paylaşacak. Ligde iddialı bir başlangıç hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Girona - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 11:15
Girona - Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun ilk hafta maçında Girona, evinde Rayo Vallecano'yu ağırlayacak. Municipal de Montilivi'de oynanacak karşılaşmada Alberola Rojas düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Girona - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GIRONA - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Girona - Rayo Vallecano maçı 15 Ağustos Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

GIRONA - RAYO VALLECANO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Girona: Gazzaniga; Rincon, Witsel, Reis, Blind; Herrera, Solis; Tsygankov, Lemar, Asprilla; Miovski

Rayo Vallecano: Batalla; Balliu, Felipe, Lejeune, Espino; Palazon, Ciss, Valentin, A Garcia; De Frutos, Nteka

