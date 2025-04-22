Valencia-Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Valencia-Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 33. haftada Valencia ile Espanyol mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valencia-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALENCIA-ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valencia-Espanyol maçı 22 Nisan Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

VALENCIA-ESPANYOL MUHTEMEL 11'LER

Valencia: Mamardashvili, Foulquier, Tarrega, Mosquera, Gaya, Guerra, Pepelu, Lopez, Almedia, Rioja, Duro

Espanyol: Garcia, El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Romero, Lozano, Gonzalez, Roca, Exposito, Puado, Fernandez

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