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Haberler İspanya La Liga Valencia-Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Valencia-Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Valencia ile Espanyol 33. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Valencia-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 14:13
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Valencia-Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Valencia-Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 33. haftada Valencia ile Espanyol mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valencia-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALENCIA-ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valencia-Espanyol maçı 22 Nisan Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

VALENCIA-ESPANYOL MUHTEMEL 11'LER

Valencia: Mamardashvili, Foulquier, Tarrega, Mosquera, Gaya, Guerra, Pepelu, Lopez, Almedia, Rioja, Duro

Espanyol: Garcia, El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Romero, Lozano, Gonzalez, Roca, Exposito, Puado, Fernandez

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