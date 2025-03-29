Espanyol-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Espanyol-Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 29. haftada Espanyol ile Atletico Madrid mücadele edecek. Deigo Simeone yönetiminde sezonu şampiyon tamamlamak isteyen Madrid ekibi, lide oynadığı son 2 maçı da kaybetti. Beklenmedik puan kayıplarının ardından 3. sıraya kadar gerileyen Atletico Madrid, lider Barcelona'nın 7 puan gerisinde yer alıyor. Zorlu deplasmanda hata yapmak istemeyen Simeone'nin öğrencileri, bir an önce puan farkını kapatmayı amaçlıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Espanyol-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ESPANYOL-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Espanyol-Atletico Madrid maçı 29 Mart Cumartesi günü saat 18.15'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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