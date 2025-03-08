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Haberler İspanya La Liga Deportivo Alaves-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Deportivo Alaves-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

La Liga'nın 27. haftasında Deportivo Alaves ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Peki, Deportivo Alaves-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Deportivo Alaves-Villarreal maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 09:14
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Deportivo Alaves-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Deportivo Alaves-Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın

İspanya La Liga'nın 27. haftasında Deportivo Alaves ile Villarreal kozlarını paylaşacak. Deportivo Alaves-Villarreal karşılaşmasını takip etmek isteyen futbolseverler, arama motorlarında Deportivo Alaves-Villarreal maçıyla ilgili bilgileri araştırıyor. İşte Deportivo Alaves-Villarreal maçıyla ilgili tüm detaylar...

DEPORTIVO ALAVES-VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

La Liga'nın 27. haftasında oynanacak Deportivo Alaves-Villarreal maçı, 8 Mart Cumartesi günü TSİ 18.15'te başlayacak. Mücadele S Sport, S Sport Plus ve EXXEN'den canlı yayınlanacak.

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