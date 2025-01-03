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Haberler İspanya La Liga Valencia - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Valencia - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Valencia ile Real Madrid, ertelenen 12. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Valencia - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 13:50 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 14:00
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Valencia - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Valencia - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Valencia ile Real Madrid 12. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valencia - Real Madrid ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALENCIA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valencia - Real Madrid maçı 3 Ocak Cuma günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma Exxen, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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