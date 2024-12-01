  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İspanya La Liga Sevilla - Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Sevilla - Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Sevilla ile Osasuna 15. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Sevilla - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 10:20 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 10:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sevilla - Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Sevilla - Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Sevilla ile Osasuna 15. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVILLA - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Osasuna maçı 2 Aralık Pazartesi günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray Icardi'nin alternatifini buldu!
F.Bahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük endişe!
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transferi haberi: Fenerbahçe ile Barcelona arasında dev takas! Flaş transferi duyurdular...
Özgürlük Şafağı Operasyonu’nun perde arkası Takvim.com.tr'de! Esad PKK/YPG'ye sığındı... Türkiye ve SMO "terör koridoru"nu dağıttı
G.Saray'da flaş karar! 5 futbolcu...
Eşyalarını hazırladı! İşte G.Saray'ın ocak bombası
f
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük endişe! F.Bahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük endişe! 10:13
Tadic'e eski takımı yeniden talip oldu! Tadic'e eski takımı yeniden talip oldu! 10:10
Sevilla - Osasuna maçı ne zaman? Sevilla - Osasuna maçı ne zaman? 09:56
Galatasaray - Eyüpspor maçı yayın bilgileri! Galatasaray - Eyüpspor maçı yayın bilgileri! 09:46
F.Bahçe evinde Gaziantep FK'yı ağırlıyor! F.Bahçe evinde Gaziantep FK'yı ağırlıyor! 09:41
G.Saray'da flaş karar! 5 futbolcu... G.Saray'da flaş karar! 5 futbolcu... 09:36
Daha Eski
Beşiktaş, Hatayspor'a konuk oluyor! Beşiktaş, Hatayspor'a konuk oluyor! 09:35
Eşyalarını hazırladı! İşte G.Saray'ın ocak bombası Eşyalarını hazırladı! İşte G.Saray'ın ocak bombası 09:08
Sakaryaspor - Boluspor maçı ne zaman? Sakaryaspor - Boluspor maçı ne zaman? 09:01
Alanyaspor - Trabzonspor maçını spor yazarları değerlendirdi Alanyaspor - Trabzonspor maçını spor yazarları değerlendirdi 08:58
Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman? 08:47
Fenerbahçe - Gaziantep maçı ne zaman? Fenerbahçe - Gaziantep maçı ne zaman? 08:44