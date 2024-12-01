Sevilla - Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Sevilla - Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Sevilla ile Osasuna 15. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVILLA - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Osasuna maçı 2 Aralık Pazartesi günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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