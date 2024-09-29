Atletico Madrid 1 - 1 Real Madrid (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya La Liga'nın 8.haftasında Madrid Derbisi'nde ezeli rakipler Atletico Madrid ve Real Madrid karşı karşıya geldi.
Real Madrid, 64. dakikada Eder Militao'nun golüyle deplasmanda öne geçti. Atletico Madrid 90+5. dakikada Angel Correa'nın golüyle maçta eşitliği sağladı.
Atletico Madrid'de Marcos Llorente, maçın 90+9. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmada süre alamadı.
Bu karşılaşmayla birlikte Real Madrid 18, Atletico Madrid ise 16 puana yükselerek lider Barcelona'yı takibi sürdürdüler.
La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid, evinde Villarreal'i konuk edecek, Atletico Madrid ise Real Sociedad deplasmanına konuk olacak.