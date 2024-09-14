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Haberler İspanya La Liga

Arda Güler'li Real Madrid deplasmanda kazandı! (Real Sociedad 0-2 Real Madrid) | MAÇ SONUCU

Arda Güler'in 77 dakika süre aldığı maçta Real Madrid deplasmanda Real Sociedad'ı 2-0 mağlup etti. Madrid ekibinin gollerini Vinicius Junior ve Kylian Mbappe kaydetti.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 00:02
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Arda Güler'li Real Madrid deplasmanda kazandı! (Real Sociedad 0-2 Real Madrid) | MAÇ SONUCU

Real Madrid, La Liga 5. hafta maçında deplasmanda Real Sociedad ile karşılaştı.

Milli futbolcumuz Arda Güler'in 77 dakika sahada kaldığı mücadelede Real Madrid, rakibini 2-0 mağlup etti.

Konuk ekibin gollerinin ikisi de penaltıdan geldi. İlk golü 58. dakikada Vinicius Junior kaydetti. İkinci gol ise 75. dakikada Kylian Mbappe'den geldi.

Milli futbolcumuz Arda Güler, Vinicius'un golünde penaltıyı yaptıran isim oldu.

Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 11'e çıkardı. Real Sociedad ise 4 puanda kaldı.

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