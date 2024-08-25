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Real Madrid 3-0 Real Valladolid (MAÇ SONUCU - ÖZET) Arda Güler ilk 11 başladı Real Madrid evinde kazandı!

İspanya La Liga'nın 2. haftasında Real Madrid ile Real Valladolid karşı karşıya geldi. Arda Güler'in ilk 11'de başladığı mücadeleyi kazanan takım 3-0'lık skorla Real Madrid oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 20:01 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 20:27
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Real Madrid 3-0 Real Valladolid (MAÇ SONUCU - ÖZET) Arda Güler ilk 11 başladı Real Madrid evinde kazandı!

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 2'nci haftasında sahasında Real Valladolid'i 3-0 mağlup etti. Milli oyuncu Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 69 dakika oyunda kaldı.

İspanya La Liga'nın 2'nci haftasında Real Madrid, evinde Real Valladolid ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi Victor Garcia Verdura yönetti. Karşılaşmanın büyük bölümünde baskın oyun ortaya koyan Real Madrid, mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 50'nci dakikada Federico Valverde, 88'inci dakikada Brahim Diaz ve 90+6'ncı dakikada Endrick kaydetti. Bu sonucun ardından Real Madrid, yeni sezonda ilk galibiyetini alarak puanını 4'e çıkardı. Real Valladolid ise ilk hafta galibiyetinin ardından mağlubiyetle tanıştı ve 3 puanda kaldı.

ARDA GÜLER 69 DAKİKA SAHADA KALDI

Milli oyuncu Arda Güler mücadeleye ilk 11'de başlarken, karşılaşmanın 69'uncu dakikasında yerini Brahim Diaz'a bıraktı. Bu sezon Atalanta ile oynanan UEFA Süper Kupa ve La Liga'nın ilk haftasındaki Mallorca mücadelesinde toplam 5 dakika süre alan Arda Güler, Real Valladolid maçında ise 69 dakika sahada kalmış oldu.

Öte yandan yeni sezonda ilk kez Real Madrid formasıyla bir lig maçına ilk 11'de başlayan 19 yaşındaki orta saha, son olarak geçtiğimiz sezonun 37'nci haftasında Villarreal deplasmanında forma giymiş ve 2 gol kaydetmişti.

İSTATİSTİKLERİ GÖZ DOLDURDU

Arda Güler 69 dakika sahada kaldığı maçta 63 kez topla buluştu. Milli futbolcu, 42 pas denemesinden 36'sında başarılı oldu.

Arda Güler'in Real Valladolid maçındaki 5 şut denemesinin 3'ü kaleyi buldu. Öte yandan 19 yaşındaki on numara, girdiği 11 ikili mücadelenin 7'sini kazandı.

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