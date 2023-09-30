Girona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Girona - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 8. haftada Girona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Girona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRONA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Girona - Real Madrid maçı 30 Eylül Cumartesi günü saat 19:30'da başlayacak. Müccadele S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.