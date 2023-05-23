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Valladolid 3-1 Barcelona (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 36. haftasında sezonu şampiyon tamamlamayı garantileyen Barcelona deplasmanda Valladolid ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 3-1 kazanan Valladolid, 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Valladolid'e galibiyeti getiren golleri Christiensen (K.K), penaltıdan Larin ve Plata kaydetti. Barcelona'nın tek golü Lewandowski'den geldi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 01:14 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 01:15
Valladolid 3-1 Barcelona (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın şampiyonu Barcelona, ligin 36. hafta karşılaşmasında Real Valladolid'e konuk oldu. Jose Zorrilla Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Valladolid 3-1 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Maçın 2. dakikasında Christensen'in kendi kalesine attığı golle Valladolid öne geçerken 22. dakikada eski Beşiktaşlı Cyle Larin'in penaltısıyla fark ikiye çıktı.

İkinci yarıda skora ortak olmak için değişiklikler yapan Barcelona bu isteğinde başarılı olamazken Larin'in asistinde bu kez 73'te Plata farkı üçe çıkardı. Lewandowski'nin 84. dakikada attığı gol ise teselliden öteya gidemedi.

Bu sonuçla Barcelona 85 puanda kaldı. Kümede kalma adına kritik bir galibiyet alan Valladolid ise 38 puana yükseldi.

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