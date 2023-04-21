Espanyol - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Espanyol - Cadiz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 30. haftada Espanyol ile Cadiz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Espanyol - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ESPANYOL - CADIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Espanyol - Cadiz maçı 21 Nisan Cuma günü saat 22.00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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ESPANYOL - CADIZ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Espanyol

Pacheco; Vidal, Calero, Cabrera, Gil; Exposito, Gragera; Puado, Darder, Braithwaite; Joselu

Cadiz

Ledesma; Carcelen, Hernandez, Fali, Espino; Bongonda, Fede, Alcaraz, Sobrino; Ramos, Guardiola