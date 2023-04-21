Haberler İspanya La Liga Espanyol - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Espanyol - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 30. haftasında Espanyol ile Cadiz karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Espanyol - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2023 Cuma 13:53 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2023 Cuma 14:00
Espanyol - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Espanyol - Cadiz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 30. haftada Espanyol ile Cadiz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Espanyol - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ESPANYOL - CADIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Espanyol - Cadiz maçı 21 Nisan Cuma günü saat 22.00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

ESPANYOL - CADIZ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Espanyol
Pacheco; Vidal, Calero, Cabrera, Gil; Exposito, Gragera; Puado, Darder, Braithwaite; Joselu

Cadiz
Ledesma; Carcelen, Hernandez, Fali, Espino; Bongonda, Fede, Alcaraz, Sobrino; Ramos, Guardiola

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si 12 yıl aradan sonra ortaya çıktı! Esmer güzeli Şebnem Ceceli güzelliğiyle adeta baş döndürdü!
68'lik Gülşen Bubikoğlu'ndan nostalji rüzgarı! Yeşilçam güzelinin son hali şoke etti! Görenin nutku tutuldu "Böyle yaşlanmak mı olur"
Flaş detay! 20 gün önce Pedro için yazı gelmiş
G.Saray'ın eski yıldızı F.Bahçe'ye!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Celta Vigo - Mallorca maçı saat kaçta?
Atletico Madrid evinde kazandı!
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı başvuru
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal'da G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! Kartal'da G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! 13:46
Kanarya'nın sol bek planı netleşti! Kanarya'nın sol bek planı netleşti! 12:24
Süper Lig'de 31. hafta maçlarının hakemleri belli oldu Süper Lig'de 31. hafta maçlarının hakemleri belli oldu 12:22
Flaş detay! 20 gün önce Pedro için yazı gelmiş Flaş detay! 20 gün önce Pedro için yazı gelmiş 11:58
76ers yarı finale bir maç uzakta! 76ers yarı finale bir maç uzakta! 11:17
Karagümrük maçında oynayacak mı? Belli oldu Karagümrük maçında oynayacak mı? Belli oldu 11:07
Daha Eski
Futbol camiasından Ramazan Bayramı mesajları Futbol camiasından Ramazan Bayramı mesajları 10:25
G.Saray'ın eski yıldızı F.Bahçe'ye! G.Saray'ın eski yıldızı F.Bahçe'ye! 10:11
Yönetimden o ismin alınmasını istedi! Yönetimden o ismin alınmasını istedi! 10:02
Kartal'da sürpriz gelişme! Talibi çıktı Kartal'da sürpriz gelişme! Talibi çıktı 09:36
Maç sonu olay sözler! "Hakem faciası" Maç sonu olay sözler! "Hakem faciası" 09:16
Toroğlu yorumladı! Penaltı kararı ve kırmızı kart doğru mu? Toroğlu yorumladı! Penaltı kararı ve kırmızı kart doğru mu? 01:13