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Osasuna - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 26. haftasında Osasuna ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 08:19 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 08:30
Osasuna - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Osasuna - Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 26. haftada Osasuna ile Villarreal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OSASUNA - VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osasuna - Villarreal maçı 19 Mart Pazar günü saat 18.15'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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OSASUNA - VİLLARREAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Osasuna

Herrera; Vidal, Aridane, D Garcia, Cruz; Brasanac, Torro, M Gomez; Avila, Budimir, Ezzalzouli

Villarreal

Reina; Foyth, Albiol, P Torres, Pedraza; Terrats, Parejo, Trigueros; Chukwueze, G Moreno, Pino

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