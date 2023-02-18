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Osasuna - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 22. haftasında Osasuna ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 16:50 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 17:00
Osasuna - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Osasuna - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 22. haftada Osasuna ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OSASUNA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osasuna - Real Madrid maçı 18 Şubat Cumartesi günü saat 23:00'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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