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Real Madrid 4-0 Elche (MAÇ SONUCU ÖZET)

La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid, Elche ile sahasında karşı karşıya geldi. Mücadeleden ev sahibi Real Madrid 4-0'lık skorla ayrıldı. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 01:08
Real Madrid 4-0 Elche (MAÇ SONUCU ÖZET)

La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid, Elche'yi konuk etti. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-0 kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Marco Asensio, 31 ve 45+1. dakikalarda penaltıdan Karim Benzema ve 80. dakikada Luka Modric kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, puanını 48'e yükseltti. Elche ise 9 puanda kaldı.

TÜRKİYE VE SURİYE BAYRAĞI AÇILDI

Öte yandan karşılaşma öncesinde, her iki takımın futbolcuları Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerle ilgili yardım çağrısının bulunduğu pankartla poz verdi. Stad içinde her iki ülkenin bayrakları açıldı..

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