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Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan Türkiye'ye destek!

Son dakika haberleri... İspanya La Liga devi Barcelona'nın başkanı Joan Laporta, depremden etkilenen Türkiye ve Suriye'ye destek çağrısında bulundu.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2023 Perşembe 11:57
Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan Türkiye'ye destek!

Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, depremden etkilenen Türk ve Suriye halkıyla dayanışma içinde olduğunu dile getirdi ve Fundacio FCB ile çalışan insani yardım kuruluşlarını depremzedelere destek vermeye teşvik etti.

Laporta, Barcelona'nın sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan videosunda, "Bu zor zamanlarda yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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