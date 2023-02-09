Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan Türkiye'ye destek!

Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, depremden etkilenen Türk ve Suriye halkıyla dayanışma içinde olduğunu dile getirdi ve Fundacio FCB ile çalışan insani yardım kuruluşlarını depremzedelere destek vermeye teşvik etti.

Laporta, Barcelona'nın sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan videosunda, "Bu zor zamanlarda yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.