Valladolid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Valladolid - Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 10. haftada Valladolid ile Celta Vigo kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valladolid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALLADOLID - CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valladolid - Celta Vigo maçı 19 Ekim Çarşamba günü, saat 20:00'de yapılacak. Karşılaşma S Sport'ta naklen canlı yayınlanacak.

VALLADOLID - CELTA VIGO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Valladolid

Masip; Escudero, Joaquin, Sanchez, Olaza; Monchu, Mesa, Perez; Plano, Weissman, Sanchez

Celta Vigo

Marchesin; Galan, Nunez, Aidoo, Mallo; Beltran; Cervi, Veiga, Oscar; Aspas, Larsen