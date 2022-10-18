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Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois'dan Ballon d'Or isyanı: İhtimali yok!

Real Madrid'in tecrübeli kalecisi Thibaut Courtois, Ballon d'Or'a dair açıklamalarda bulundu. Courtois, takım arkadaşı Benzema'nın ödülü almasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederken, bir kaleciye bu ödülün asla verilemeyeceğini savundu. İşte o sözler...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 13:35
Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois'dan Ballon d'Or isyanı: İhtimali yok!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois, mevkisi nedeniyle Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazanmasına imkan verilmeyeceğini söyledi.

France Football dergisi tarafından Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda dün düzenlenen törenle en iyi kaleciye verilen Lev Yaşin ödülünü kazanan Belçikalı file bekçisi, duygularını dile getirdi.

Fransa basınına konuşan 30 yaşındaki kaleci, takım arkadaşı Karim Benzema'nın Altın Top ödülünü kazanmasından memnuniyet duymasına rağmen organizasyonun kalecilere yeterince önem vermediğine dikkati çekerek, "Her şeyden önce, Karim adına çok mutluyum. Futbolda gol atmak, gol kurtarmaktan her zaman daha önemli olacak gibi gözüküyor. Futbol, atanın önem kazandığı bir oyun olmaya devam edecek. 'Bu ödülü benim kazanmam gerekiyordu' demiyorum ama Şampiyonlar Ligi ve La Liga'yı kazanan bir kaleci olarak podyuma bile çıkamadım." ifadelerini kullandı.

Kalecilerin ödüllerde arka planda kalmasından şikayet eden Courtois, "Oylamanın mantığını anlıyorum ve ödülü kazanma ihtimalim olmadığının farkındayım. Bu ödülü, bir kaleci olarak almanıza imkan yok. Geçen yıl yaptıklarımın üstüne çıkabilecek bir kaleci performansı olabileceğinden şüpheliyim." değerlendirmesinde bulundu.

Real Madrid'in eski kalecisi Iker Casillas da Courtois'ya sosyal medya sitesi Twitter hesabından destek verdi. Ödül töreninde Courtois'nın hakkının yendiğini savunan İspanyol kaleci, "Courtois, bence dünyanın açık ara en iyi kalecisi. Ballon d'Or'da en azından podyuma bile çıkamaması nedeniyle çok üzgünüm. Bu ödül, hangi kriterlere göre veriliyor, hala anlamadım." mesajını paylaştı.

Yılın oyuncusuna verilen Altın Top ödülünde Benzema'nın ardından Senegalli Sadio Mane 2'nci, Bekçikalı Kevin De Bruyne 3'üncü sırayı alarak podyuma çıkmıştı. Courtois ise genel sıralamada yedincilik elde etmişti. Altın Top ödülünü, kaleci mevkisinde son olarak 1963 yılında, Rus Lev Yaşin kazanmıştı.

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