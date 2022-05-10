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Valencia 0-3 Real Betis (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Valencia sahasında Real Betis'i ağırladı. Mücadeleyi 3-0 kazanan konuk ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Real Betis'e galibiyeti getiren golleri Willian Jose, Sergio Canales ve Borja Iglesias kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 22:23
Valencia 0-3 Real Betis (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Valencia ile Real Betis, İspanya La Liga'nın 36. haftasında kozlarını paylaştı. Mestalla Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Carlos Grande düdük çaldı. Karşılaşmayı 3-0 kazanan deplasman ekibi 3 puanın sahibi oldu. Real Betis'e galibiyeti getiren golleri Willian Jose, Sergio Canales ve Borja Iglesias kaydetti.

Bu galibiyetle Real Betis puanını 61'e yükseltti. Valencia ise 44 puanda kaldı.

La Liga'nın bir sonraki haftasında Valencia deplasmanda Espanyol'un konuğu olacak. Real Betis ise sahasında Granada'yı ağırlayacak.


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