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Real Madrid - Barcelona 0-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET) El Clasico'da kazanan Barça

İspanya La Liga'da El Clasico heyecanı yaşandı. Tüm dünyanın merakla beklediği dev maçta lider Real Madrid sahasında Barcelona'yı konuk etti. Santiago Bernabeu'da oynanan zorlu mücadeleyi 4-0 kazanan konuk ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri Aubameyang (2), Araujo ve Ferran Torres kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 00:52
Real Madrid - Barcelona 0-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET) El Clasico'da kazanan Barça

Real Madrid ile Barcelona, İspanya La Liga'nın 29. haftasında kozlarını paylaştı. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan El Clasico'da hakem Jose Martinez düdük çaldı.

Kritik müsabakada kazanan taraf 4-0'lık skorla Barcelona oldu ve Bernabeu Stadyumu derin bir sessizliğe gömüldü. Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri Aubameyang (2), Araujo ve Ferran Torres kaydetti.

BARÇA GALİBİYET SERİSİNİ 5 MAÇA ÇIKARDI!
Teknik direktör Xavi ile büyük bir ivme yakalayan Barcelona, İspanya La Liga'da galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Öte yandan bu 3 puanla Barça, ezeli rakibi Real Madrid'in 4 maçlık serisine son verdi.

Bu sonuçla Barcelona puanını 54'e yükseltti. Real Madrid ise 66 puanda kaldı.


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