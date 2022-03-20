Real Madrid - Barcelona 0-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET) El Clasico'da kazanan Barça

Real Madrid ile Barcelona, İspanya La Liga'nın 29. haftasında kozlarını paylaştı. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan El Clasico'da hakem Jose Martinez düdük çaldı.

Kritik müsabakada kazanan taraf 4-0'lık skorla Barcelona oldu ve Bernabeu Stadyumu derin bir sessizliğe gömüldü. Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri Aubameyang (2), Araujo ve Ferran Torres kaydetti.

BARÇA GALİBİYET SERİSİNİ 5 MAÇA ÇIKARDI!

Teknik direktör Xavi ile büyük bir ivme yakalayan Barcelona, İspanya La Liga'da galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Öte yandan bu 3 puanla Barça, ezeli rakibi Real Madrid'in 4 maçlık serisine son verdi.

Bu sonuçla Barcelona puanını 54'e yükseltti. Real Madrid ise 66 puanda kaldı.



