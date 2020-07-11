Atletico Madrid-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İspanya La Liga'nın 36. haftasında Atletico Madrid, evinde Real Betis'i ağırlayacak. Müsabaka öncesinde futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Maçın yayın saati ve kanalı da merak konusu oldu. Peki, Atletico Madrid-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Şampiyonlar Ligi hedefindeki Atletico Madrid, sahasında orta sıralardaki rakibi Real Betis ile karşılaşacak. Maç öncesi Atletico Madrid'de Sime Vrsaljko dışında önemli bir eksik bulunmuyor. Joao Felix'in durumu ise maç saati belli olacak. Real Betis ise maça tam kadro çıkacak.
ATLETICO MADRID-REAL BETIS MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Atletico Madrid-Real Betis maçı bu akşam 23:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
- 11.07.2020
- Güncelleme: 11.07.2020 15:28
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Atletico Madrid-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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