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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Atletico Madrid-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 36. haftasında , evinde 'i ağırlayacak. Müsabaka öncesinde futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Maçın yayın saati ve kanalı da merak konusu oldu. Peki, Atletico Madrid-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. Şampiyonlar Ligi hedefindeki , sahasında orta sıralardaki rakibi ile karşılaşacak. Maç öncesi Atletico Madrid'de Sime Vrsaljko dışında önemli bir eksik bulunmuyor. Joao Felix'in durumu ise maç saati belli olacak. Real Betis ise maça tam kadro çıkacak.

ATLETICO MADRID-REAL BETIS MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid-Real Betis maçı bu akşam 23:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

  1. 11.07.2020
  2. Güncelleme: 11.07.2020 15:28
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