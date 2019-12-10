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10 Aralık 2019, Salı
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Zaragoza’ya şikeden beraat

Zaragoza’ya şikeden beraat

 futbolunun en büyük şike davasında karar açıklandı. 2010-2011'in son haftasındaki maçında şike yapılmadığı kararı verildi.

futbolunun en büyük şike davasında karar açıklandı. 2010-2011'in son haftasındaki maçında şike yapılmadığı kararı verildi. Konuk ekip hakkındaki '965 bin TL'lik prim' suçlamaları yeterli bulunmadı. Zaragoza'nın 2-1 kazandığı maçla ilgili kulüp ve eski G.Saray'lı Leo Franco ile 'ta oynayan Juanfran'ın da dahil olduğu 36 futbolcu beraat etti.
  1. 10.12.2019
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