Barcelona'dan Alba'ya yeni sözleşme
28 Şubat 2019, Perşembe
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'dan Alba'ya yeni sözleşme

Barcelona'dan Alba'ya yeni sözleşme

() ekiplerinden , futbolcusu 'nın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığı ve serbest kalma bedelinin de 500 milyon avro olarak belirlendiği kaydedildi.

2012 yılından bu yana forması giyen Alba, 4'ü şampiyonluğu olmak üzere toplam 14 kez kupa sevinci yaşadı.

  1. 28.02.2019
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