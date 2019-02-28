Barcelona'dan Alba'ya yeni sözleşme
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, futbolcusu Jordi Alba'nın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.
- 28.02.2019
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Halı saha maçına erken gelen savcı sahadaki 14 öğretmeni gözaltına aldırdı! O savcı kim?
Toplam 6
Yorum
blackmr savcı yetkisini aşırı kullandığından bu durumu ileride kullanabileceğinden direk ihraç edilmeli
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SON DAKİKA! TFF açıkladı: A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Şenol Güneş
Toplam 10
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Dost Güneş i milli takım hocası yapıyor sonra istifa ediyor. Çooook garip. Başka adam mı yok koca ülkede.
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Adı Galatasaray'la anılıyordu! Kadro dışı bırakıldı
Toplam 2
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GERÇEK Neden her sene önemli maçlarda GS karşı takımın iyi futbolcusuna transfer teklif eder !! araştıran var mı ?
Barcelona'dan Alba'ya yeni sözleşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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