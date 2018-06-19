Atletico Madrid'de 3 imza – Fotomaç – 19 Haziran 2018
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    'de 3 imza

    Atletico Madrid'de 3 imza

    kulübü 'de Antoine Griezmann ve Lucas Hernandez'in kontratları uzatılırken, Monaco'dan Thomas Lemar ile sözleşme imzalandı

    Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu başkanı Miguel Angel Gil Marin'in 2018 için Fransa kampında bulunan Griezmann, Hernandez ve Lemar ile sözleşme imzalamak üzere 'ya gittiği belirtildi.

    Kampta, takımdan ayrılacağı iddialarına karşın geçen hafta kulübünde kalacağını açıklayan golcü futbolcu Griezmann'ın 2022'de bitecek sözleşmesinin 2023'e kadar uzatıldığı bildirildi.

    Savunma oyuncusu Hernandez'in 2022'de bitecek kontratını 2024 yılına uzatacak imzayı attığı da ifade edildi.

    Daha önce transferi için Monaco ile ön anlaşmaya varıldığı açıklanan hücum oyuncusu Lemar'ın ise sağlık kontrolleri öncesi yeni kulübüyle sözleşme imzaladığı kaydedildi.

    1. 19.6.2018 12:33
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