Atletico Madrid'de 3 imza
İspanya kulübü Atletico Madrid'de Antoine Griezmann ve Lucas Hernandez'in kontratları uzatılırken, Monaco'dan Thomas Lemar ile sözleşme imzalandı
Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu başkanı Miguel Angel Gil Marin'in 2018 FIFA Dünya Kupası için Fransa Milli Takımı kampında bulunan Griezmann, Hernandez ve Lemar ile sözleşme imzalamak üzere Rusya'ya gittiği belirtildi.
Kampta, takımdan ayrılacağı iddialarına karşın geçen hafta kulübünde kalacağını açıklayan golcü futbolcu Griezmann'ın 2022'de bitecek sözleşmesinin 2023'e kadar uzatıldığı bildirildi.
Savunma oyuncusu Hernandez'in 2022'de bitecek kontratını 2024 yılına uzatacak imzayı attığı da ifade edildi.
Daha önce transferi için Monaco ile ön anlaşmaya varıldığı açıklanan hücum oyuncusu Lemar'ın ise sağlık kontrolleri öncesi yeni kulübüyle sözleşme imzaladığı kaydedildi.
- 19.6.2018 12:33
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 16
Yorum
arslan biran önce bonservissizlerden alınmalı yada kiralanmalı. stoper,solbek,10 numara,sağkanat,solkanat,santrafor 1 yıl kirala sonra al.
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Yarısını bile önermiyorlar
Toplam 3
Yorum
anadoluya kiralık gönderin anadoluya kiralık gönderin.ne kadar veriyolarsa farkını gs olarak biz ödeyelim.paranın ne kadarından kurtulursak kardır.
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Sinan’a zamlı yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
sinan a uygundur 1 milyon uygundur. atık sinan ekstra çalışıp eksiğini kapatıp rodriges etkisi yapmalı ve banko 11 e oynayaack persormans göstermeli
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