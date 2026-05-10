Ziraat Türkiye Kupası
Burnley - Aston Villa maçı saat kaçta, hangi kanalda? (İZLE)

Burnley - Aston Villa maçı saat kaçta, hangi kanalda? (İZLE)

Premier Lig’de heyecan dorukta! Şampiyonlar Ligi bileti için gün sayan Aston Villa, deplasmanda ligin son sıralarına demir atan Burnley ile karşılaşıyor. "Burnley - Aston Villa maçı saat kaçta?" ve "Aston Villa maçı hangi kanalda?" soruları futbolseverlerin gündeminde. Son 5 maçında galibiyet yüzü göremeyen Burnley, sahasında büyük bir sürprize imza atabilecek mi? İşte Turf Moor’daki dev randevunun yayın bilgileri ve takımlardaki son durum...

Burnley - Aston Villa maçı canlı anlatım linki...

Burnley - Aston Villa maçı kritik! Saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig'de haftanın önemli karşılaşmalarından biri futbolseverleri bekliyor. Burnley FC ile Aston Villa, kritik mücadelede kozlarını paylaşacak. Son haftalarda galibiyet almakta zorlanan Burnley, sahasında sürpriz peşinde olacak. Aston Villa ise Şampiyonlar Ligi potasındaki yerini korumak için deplasmanda hata yapmak istemiyor. "Burnley maçı ne zaman?", "Aston Villa maçı saat kaçta?" ve "hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soruları spor gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Turf Moor'daki mücadele, büyük bir çekişmeye sahne olacak.

BURNLEY - ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Burnley'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek bu kritik karşılaşma 10 Mayıs 2026 Pazar günü (Bugün) saat 16:00'da oynanacak.

BURNLEY - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports 3 ve beIN Connect kanallarında canlı yayınlanacak.

ASTON VILLA İLK 4 PEŞİNDE

58 puanla 5. sırada yer alan Aston Villa, Devler Ligi vizesi almak için Tottenham ve Liverpool ile kıyasıya bir yarış içinde. Unai Emery yönetimindeki ekip, Burnley deplasmanından 3 puanla dönerek yerini sağlamlaştırmak istiyor.

BURNLEY İÇİN SON ŞANSLAR

Ligde 20 puanla 19. sırada bulunan Burnley için çanlar çalıyor. Son 5 maçta galibiyet alamayan ev sahibi ekip, taraftarı önünde bu kötü gidişata dur diyerek kümede kalma umutlarını son haftalara taşımayı hedefliyor.

