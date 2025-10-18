Crystal Palace Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta? Crystal Palace Bournemouth maçı hangi kanalda? Premier Lig Crystal Palace Bournemouth maçı CANLI izle!

Crystal Palace – Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, Crystal Palace bu hafta sonu kendi sahasında çıkışta olan Bournemouth'u ağırlıyor. Palace, kulüp rekoru olan yenilmezlik serisini Everton karşısında kaybetmişti; peki, bu kez iç sahada yeniden toparlanabilecek mi? Bournemouth ise Fulham karşısında aldığı galibiyetle moralli geliyor. Bu karşılaşmada Cherries'in form grafiği mi, yoksa Eagles'ın iç saha gücü mü galip gelecek? Tüm detaylar ve canlı yayın bilgileri futbolseverler için merak konusu oluyor. Peki, Crystal Palace Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta? Crystal Palace Bournemouth maçı canlı nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

CRYSTAL PALACE BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Selhurst Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele 18 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'da başlayacak.

We return to @premierleague action, with a clear message ✊Part of our past, present and future. We stand together in kicking racism out of our game.Palace For All 🤝 No Room For Racism pic.twitter.com/yqsSakuj4b & amp;mdash; Crystal Palace F.C. (@CPFC) October 18, 2025

CRYSTAL PALACE BOURNEMOUTH MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Bein Sports Connect ekranlarında canlı yayınlanacak.

Up the Cherries 🩷 pic.twitter.com/rVeJXUcBeh — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) October 18, 2025

Crystal Palace'ın muhtemel ilk 11'i: Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta

Bournemouth'un muhtemel ilk 11'i: Petrovic; Jimenez, Diakite, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Tavernier, Kluivert, Semenyo; Evanilson

