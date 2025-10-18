Crystal Palace Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta? Crystal Palace Bournemouth maçı hangi kanalda? Premier Lig Crystal Palace Bournemouth maçı CANLI izle!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Crystal PalaceBournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? Premier Lig’in bu haftaki dikkat çeken mücadelelerinden birinde, Crystal Palace kendi sahasında formda Bournemouth’u ağırlayacak. Kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini geçtiğimiz hafta kaybeden Palace, taraftarının önünde yeniden çıkışa geçebilecek mi? Bournemouth ise yükselen performansını sürdürüp ilk altıdaki yerini koruyabilecek mi? İşte detaylar!

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 14:33
Crystal PalaceBournemouth maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, Crystal Palace bu hafta sonu kendi sahasında çıkışta olan Bournemouth'u ağırlıyor. Palace, kulüp rekoru olan yenilmezlik serisini Everton karşısında kaybetmişti; peki, bu kez iç sahada yeniden toparlanabilecek mi? Bournemouth ise Fulham karşısında aldığı galibiyetle moralli geliyor. Bu karşılaşmada Cherries'in form grafiği mi, yoksa Eagles'ın iç saha gücü mü galip gelecek? Tüm detaylar ve canlı yayın bilgileri futbolseverler için merak konusu oluyor. Peki, Crystal Palace Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta? Crystal Palace Bournemouth maçı canlı nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

Crystal Palace Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayınız.

CRYSTAL PALACE BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Selhurst Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele 18 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'da başlayacak.

CRYSTAL PALACE BOURNEMOUTH MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Bein Sports Connect ekranlarında canlı yayınlanacak.

Crystal Palace'ın muhtemel ilk 11'i: Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta

Bournemouth'un muhtemel ilk 11'i: Petrovic; Jimenez, Diakite, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Tavernier, Kluivert, Semenyo; Evanilson

CRYSTAL PALACE BOURNEMOUTH MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

