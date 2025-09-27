CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İngiltere Premier Lig Crystal Palace 2-1 Liverpool (MAÇ SONUCU ÖZET) | Liverpool'a Galatasaray maçı öncesi Crystal Palace şoku!

Crystal Palace 2-1 Liverpool (MAÇ SONUCU ÖZET) | Liverpool'a Galatasaray maçı öncesi Crystal Palace şoku!

Liverpool, Premier Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Crystal Palace'a 90+8. dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu ve bu sezon ligde ilk kez kaybetti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 19:27
Crystal Palace 2-1 Liverpool (MAÇ SONUCU ÖZET) | Liverpool'a Galatasaray maçı öncesi Crystal Palace şoku!

Premier Lig'in 6. haftasında Crystal Palace ile Liverpool, Selhurst Park'ta karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, 9. dakikada Ismaila Sarr'ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda iki takım da bol pozisyona girerken, Liverpool aradığı golü 87. dakikada Federico Chiesa ile buldu. Müsabakanın 98+8. dakikasında Eddie Nketiah'ın kaydettiği golle Crystal Palace sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Ligde bu sezon ilk kez mağlup olan lider Liverpool, 15 puanda kaldı. Ligin yenilgisiz tek takımı olan Crystal Palace ise puanını 12'ye çıkardı.

Liverpool, salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında İstanbul'da Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

SON DAKİKA
