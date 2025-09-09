Nottingham Forest’ın yeni teknik direktörü Ange Postecoglou oldu

Kulüpten yapılan duyuruda, 25 yılı aşkın kariyerinde birçok başarıya imza atan Postecoglou'nun, Forest'ı üst seviyede rekabet edebilir ve kupalar için mücadele eden bir takım haline getirmek için göreve başladığı belirtildi.

Postecoglou, Avustralya'da Brisbane Roar ve Japonya'da Yokohama F. Marinos ile lig şampiyonlukları yaşadıktan sonra, 2021 yılında Celtic'in başına geçti. İskoçya temsilcisinde ilk sezonunda iki, ikinci sezonunda üç kupa kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Bu performansıyla 2023 yılında FIFA Dünya Yılın Teknik Direktörü Ödülü'ne aday gösterildi.

İngiltere macerasına Tottenham Hotspur ile başlayan Postecoglou, ilk yılında Premier Lig'de beşinci sırayı aldı. 2024/25 sezonunda ise Spurs'e 17 yıl aradan sonra büyük bir kupa sevinci yaşatarak UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu kazandırdı ve Şampiyonlar Ligi bileti aldı.

FOREST BAŞKANI MARINAKIS'TEN AÇIKLAMA

Kulübün sahibi Evangelos Marinakis, Postecoglou'nun göreve gelişini şu sözlerle değerlendirdi:

"Nottingham Forest'a, kupalar kazanma konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahip bir teknik direktör getiriyoruz. En üst seviyede takımları yönetme tecrübesi ve burada bizimle özel bir şeyler inşa etme arzusu, onu bu yolculukta mükemmel bir lider yapıyor. Premier Lig'e yükseldikten sonra Avrupa futbolunda da kalıcı olmayı başardık. Şimdi hedefimiz en iyilerle rekabet etmek ve kupalar için savaşmak. Ange Postecoglou bu vizyonu gerçekleştirebilecek kalitede ve tecrübede bir isim."