Tottenham - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

Premier Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 3. hafta maçında Tottenham, evinde Bournemouth'u ağırlayacak. Tottenham Hotspur Stadium'da oynanacak karşılaşmada Simon Hooper düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Tottenham - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham - Bournemouth MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tottenham - Bournemouth maçı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

Tottenham - Bournemouth MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Palhinha, Bentancur; Kudus, Sarr, Johnson; Richarlison

Bournemouth: Petrovic; Smith, Diakite, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Semenyo, Tavernier, Brooks; Evanilson