West Ham United 1-5 Chelsea (MAÇ SONUCU ÖZET)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Chelsea, İngiltere Premier Lig 2. hafta açılış maçında West Ham United'ı deplasmanda 5-1 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren goller 15. dakikada Joao Pedro, 23. dakikada Pedro Neto, 34. dakikada Enzo Fernandez, 54. dakikada Moises Caicedo ve 58. dakikada Trevoh Chalobah'tan geldi. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 6. dakikada Lucas Paqueta kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Chelsea, Premier Lig'de yeni sezondaki ilk galibiyetini aldı ve maç fazlasıyla 4 puanla liderlik koltuğuna oturdu. West Ham United ise henüz ligde puanla tanışamadı ve son sıraya geriledi.

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Chelsea sahasında Fulham'ı ağırlayacak, West Ham United ise Nottingham Forest deplasmanına konuk olacak.