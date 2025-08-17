CANLI SKOR ANA SAYFA
Nottingham Forest-Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu 1. hafta maçında Nottingham Forest ile Brentford karşı karşıya gelecek. Yeni sezonun ilk maçında 3 puan alarak lige etkili bir giriş yapmayı hedefleyen takımlar, kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Nottingham Forest-Brentford maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Peter Bankes'in yöneteceği Nottingham Forest-Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 10:09
Nottingham Forest-Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Nottingham Forest-Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 2025-2026 sezonu heyecanı başlıyor. İlk hafta mücadelesinde Nottingham Forest, sahasında Brentford'u ağırlayacak. Sezona güçlü bir giriş yapmak isteyen iki ekip de 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Kıran kırana geçmesi beklenen bu mücadele öncesinde futbolseverlerin gündeminde ise tek bir soru var: "Nottingham Forest-Brentford maçı nasıl izlenir". İşte, Nottingham Forest-Brentford maçı canlı yayın bilgileri hakkında öne çıkan detaylar...

NOTTINGHAM FOREST-BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu 1. haftasında oynanacak Nottingham Forest-Brentford maçı 17 Ağustos Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

NOTTINGHAM FOREST-BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?

City Ground'da oynanacak Nottingham Forest-Brentford maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NOTTINGHAM FOREST-BRENTFORD MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Nottingham Forest: Sels, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Anderson, Sangare, Hudson-Odoi, Gibbs-White, Ndoye, Wood

Brentford: Kelleher, Kayode, Collins, van den Berg, Henry, Henderson, Yarmolyuk, Carvalho, Damsgaard, Lewis-Potter, Thiago

