CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig 8 saniye kuralı ilk kez uygulandı! İşte Premier Lig'de o tarihi an...

8 saniye kuralı ilk kez uygulandı! İşte Premier Lig'de o tarihi an...

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında oynanan Burnley - Tottenham maçında ev sahibi ekibin file bekçisi Martin Dubravka topu elinde 8 saniyeden fazla tutunca yeni kural ilk kez devreye girdi. İşte o anlar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 18:16 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 18:34
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
8 saniye kuralı ilk kez uygulandı! İşte Premier Lig'de o tarihi an...

Premier Lig'in ilk haftasında Burnley sahasında Tottenham'ı konuk etti.

Burnley file bekçisi Martin Dubravka maçın 4. dakikasında topu 8 saniyeden fazla elinde tutunca IFAB'ın yeni yürürlüğe koyduğu kurala takıldı.

IFAB'ın yeni açıkladığı kurala göre, kalecilerin topu 8 saniye boyunca ellerinde tutması durumunda rakip takıma korner vuruşu veriliyor. Dubravka'nın yaptığı hata sonucunda bu kural ilk kez Premier Lig'de uygulanmış oldu.

İşte o anlar...

Kerem transferinde flaş gelişme!
Cuesta için yeni teklif!
DİĞER
Mustafa Çulcu son noktayı koydu! Galatasaray-Karagümrük maçında Barış Alper'in golünde faul var mı?
CHP'li İBB'ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında
Mourinho yıldız ismin temsilcileriyle görüştü!
Beşiktaş’tan Eljif Elmas’a transfer teklifi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
8 saniye kuralı ilk kez Premier Lig'de uygulandı! 8 saniye kuralı ilk kez Premier Lig'de uygulandı! 18:16
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 18:04
Göztepe-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Göztepe-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 17:00
Beşiktaş transferi duyurdu! Beşiktaş transferi duyurdu! 16:58
Semenyo'ya Liverpool taraftarından ırkçı saldırı! Semenyo'ya Liverpool taraftarından ırkçı saldırı! 16:57
TBF’den sakatlık açıklaması! TBF’den sakatlık açıklaması! 16:54
Daha Eski
Stuttgart-Bayern Münih maçı detayları Stuttgart-Bayern Münih maçı detayları 16:36
Villa Park'ta golsüz beraberlik! Villa Park'ta golsüz beraberlik! 16:23
Wolverhampton-Manchester City maçı bilgileri! Wolverhampton-Manchester City maçı bilgileri! 16:10
Genç milliler 7. bitirdi! Genç milliler 7. bitirdi! 15:59
Göztepe-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Göztepe-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 15:34
Beşiktaş’tan Eljif Elmas’a transfer teklifi! Beşiktaş’tan Eljif Elmas’a transfer teklifi! 15:05