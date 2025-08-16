8 saniye kuralı ilk kez uygulandı! İşte Premier Lig'de o tarihi an...

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Premier Lig'in ilk haftasında Burnley sahasında Tottenham'ı konuk etti.

Burnley file bekçisi Martin Dubravka maçın 4. dakikasında topu 8 saniyeden fazla elinde tutunca IFAB'ın yeni yürürlüğe koyduğu kurala takıldı.

IFAB'ın yeni açıkladığı kurala göre, kalecilerin topu 8 saniye boyunca ellerinde tutması durumunda rakip takıma korner vuruşu veriliyor. Dubravka'nın yaptığı hata sonucunda bu kural ilk kez Premier Lig'de uygulanmış oldu.

İşte o anlar...