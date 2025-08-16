8 saniye kuralı ilk kez uygulandı! İşte Premier Lig'de o tarihi an...

Premier Lig'in ilk haftasında Burnley sahasında Tottenham'ı konuk etti.
Burnley file bekçisi Martin Dubravka maçın 4. dakikasında topu 8 saniyeden fazla elinde tutunca IFAB'ın yeni yürürlüğe koyduğu kurala takıldı.
IFAB'ın yeni açıkladığı kurala göre, kalecilerin topu 8 saniye boyunca ellerinde tutması durumunda rakip takıma korner vuruşu veriliyor. Dubravka'nın yaptığı hata sonucunda bu kural ilk kez Premier Lig'de uygulanmış oldu.
İşte o anlar...
👀 Yeni kural ilk kez devrede... 🧤 Tottenham, Dubravka'nın topu 8 saniyeden fazla elinde tutması nedeniyle korner kazanıyor.