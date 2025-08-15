CANLI SKOR ANA SAYFA
Liverpool 4-2 Bournemouth (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 1. haftasında Liverpool, sahasında Bournemouth'u 4-2 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 00:03
İngiltere Premier Lig'in açılış haftasında son şampiyon Liverpool, sahasında Bournemouth'u ağırladı.

Kırmızılılar, 2-0 öne geçtiği maçta rakibine yakalansa da sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Hugo Ekitike, 49. dakikada Cody Gakpo, 88. dakikada Federico Chiesa ve 90+4. dakikada Mohamed Salah kaydetti. Konuk takımın 64 ve 76. dakikalarda Antoine Semenyo ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

DIOGO JOTA VE ANDRE SILVA UNUTULMADI

3 Temmuz'da geçirdiği trafik kazası sebebiyle hayatını kaybeden Liverpool'lu futbolcu Diogo Jota ve kardeşi Andre Silva, mücadele öncesi açılan pankartlarla ve yapılan saygı duruşuyla anıldı.

