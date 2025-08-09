CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Manchester United Benjamin Sesko'yu kadrosuna kattı!

Manchester United Benjamin Sesko'yu kadrosuna kattı!

TRANSFER HABERİ - İngilitere Premier Lig devi Manchester United, Leipzig forması giyen Sloven santrfor Benjamin Sesko'yu kadrosuna kattı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 12:40 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 12:56
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Manchester United Benjamin Sesko'yu kadrosuna kattı!

İngiltere Premier Ligi ekibi Manchester United, Almanya'nın Leipzig takımından Benjamin Sesko'yla 2030 yılına kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Slovenyalı futbolcu "Manchester United'ın tarihi elbette çok özel, ancak beni asıl heyecanlandıran buradaki geleceğim. Projeyi konuştuğumuzda, bu takımın büyümeye devam etmesi ve yakında tekrar en büyük kupalar için mücadele etmesi için her şeyin yerli yerinde olduğu açıktı." şeklinde konuştu.

Manchester'a geldiği andan itibaren kulübün yarattığı pozitif enerjiyi ve aile ortamını hissettiğini belirten Sesko "En üst seviyeme ulaşmak ve tüm hedeflerimi gerçekleştirmek için kesinlikle mükemmel bir yer. Ruben'den (Amorim) birçok şey öğrenmeye ve takım arkadaşlarımla ilişkilerimi güçlendirerek hep birlikte başarıya ulaşmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Avusturya'nın Liefering, Salzburg takımları ve Almanya temsilcisi Leipzig'da forma giyen 22 yaşındaki santrfor, Leipzig'de 87 maçta 39 gol kaydetti.

41 kez Slovenya Milli Takımı formasını giyen Sesko, 16 gole imza attı.

G.Saray Genoa’nın yıldızına talip!
G.Saray Ederson ile anlaştı!
DİĞER
Ya Ayasofya Camii yansaydı? Kundakçının planı son anda bozuldu!
Çeşme'nin su hasreti bitiyor! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı: Bugün hizmete alıyoruz!
Kerem'in imza tarihi belli oldu! F.Bahçe Feyenoord'a elenirse...
G.Saray İlkay ile anlaşma sağladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Benjamin Sesko M. United'da! Benjamin Sesko M. United'da! 12:40
Maximin'in yeni takımı belli oldu! Maximin'in yeni takımı belli oldu! 12:16
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman? | Fenerbahçe maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman? | Fenerbahçe maçı ertelendi mi? 12:04
G.Saray Ederson ile anlaştı! G.Saray Ederson ile anlaştı! 11:59
G.Saray Genoa’nın yıldızına talip! G.Saray Genoa’nın yıldızına talip! 11:29
G.Saray İlkay ile anlaşma sağladı G.Saray İlkay ile anlaşma sağladı 11:29
Daha Eski
Cenk Özkacar Köln'de! Cenk Özkacar Köln'de! 10:56
Penaltı kararları doğru mu? Fırat Aydınus yorumladı Penaltı kararları doğru mu? Fırat Aydınus yorumladı 10:54
Hatayspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? Hatayspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? 10:54
Mourinho'dan dikkat çeken sözler! Mourinho'dan dikkat çeken sözler! 10:53
Iğdır FK - Sarıyer maçı hangi kanalda? Iğdır FK - Sarıyer maçı hangi kanalda? 10:39
İstanbulspor - Serik Spor maçı hangi kanalda? İstanbulspor - Serik Spor maçı hangi kanalda? 10:33